Залужный о ситуации на границе с Россией: "Ни единого движения там не произошло"

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, изменилась ли ситуация на украинско-российской границе после переговоров США с Россией. По его словам, разведка не фиксирует каких-либо изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Я не готов сейчас сказать, уменьшилось напряжение или нет. Разведывательные данные говорят, что никакого движения там не произошло, мы не увидели уменьшения российского военного присутствия на наших границах",- сказал Залужный.
Как отметил главнокомандующий ВСУ, ему понравился решительный ответ со стороны НАТО, который Россия получила по результатам переговоров.
"Это действительно важно - видеть, что Запад консолидировался вокруг этой угрозы и уже сделал первый шаг для реагирования на нее. Это очень хорошо, и я за такую принципиальную позицию поблагодарил главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО. Эту замечательную позицию я обязательно докажу своим командирам", - отметил он.
Напомним, Россия стянула к украинским границам более 100 тысяч военных. Британия призвала Москву отвести солдат от Украины.