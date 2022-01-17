Залужний про ситуацію на кордоні з Росією: "Жодного руху там не відбулося"

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, чи змінилася ситуація на українсько-російському кордоні після переговорів США з Росією. За його словами, розвідка не фіксує будь-яких змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"Я не готовий зараз сказати, зменшилася напруга чи ні. Розвідувальні дані кажуть, що жодного руху там не відбулося, ми не побачили зменшення російської військової присутності на наших кордонах", - сказав Залужний.
Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, йому сподобалася рішуча відповідь з боку НАТО, яку Росія отримала за результатами переговорів.
"Це дійсно важливо - бачити, що Захід консолідувався навколо цієї загрози і вже зробив перший крок для реагування на неї. Це дуже добре, і я за таку принципову позицію подякував головнокомандувачу Об’єднаних збройних сил НАТО. Цю чудову позицію я обов’язково доведу своїм командирам", - зазначив він.
Нагадаємо, Росія стягнула до українських кордонів понад 100 тисяч військових. Британія закликала Москву відвести солдатів від України.