МИД Британии призвал РФ отвести войска от Украины
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия ведет масштабную дезинформационную кампанию. Она призвала РФ немедленно остановить свою агрессию и начать содержательные переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в Twitter.
"Россия ведет дезинформационную кампанию, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в соседную суверенную Украину. Россия должна остановить свою агрессию, провести деэскалацию и начать содержательные переговоры", - написала она.
Напомним, глава британского МИД Лиз Трасс осудила хакерские атаки, осуществленные в пятницу против сайтов украинского правительства. НАТО расширит сотрудничество в сфере кибербезопасности.