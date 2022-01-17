Залужный о ситуации на границе с Россией: "Ни единого движения там не произошло"

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, изменилась ли ситуация на украинско-российской границе после переговоров США с Россией. По его словам, разведка не фиксирует каких-либо изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

"Я не готов сейчас сказать, уменьшилось напряжение или нет. Разведывательные данные говорят, что никакого движения там не произошло, мы не увидели уменьшения российского военного присутствия на наших границах",- сказал Залужный.

Как отметил главнокомандующий ВСУ, ему понравился решительный ответ со стороны НАТО, который Россия получила по результатам переговоров.

"Это действительно важно - видеть, что Запад консолидировался вокруг этой угрозы и уже сделал первый шаг для реагирования на нее. Это очень хорошо, и я за такую принципиальную позицию поблагодарил главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО. Эту замечательную позицию я обязательно докажу своим командирам", - отметил он.