Залужний про ситуацію на кордоні з Росією: "Жодного руху там не відбулося"

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, чи змінилася ситуація на українсько-російському кордоні після переговорів США з Росією. За його словами, розвідка не фіксує будь-яких змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"Я не готовий зараз сказати, зменшилася напруга чи ні. Розвідувальні дані кажуть, що жодного руху там не відбулося, ми не побачили зменшення російської військової присутності на наших кордонах", - сказав Залужний.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, йому сподобалася рішуча відповідь з боку НАТО, яку Росія отримала за результатами переговорів.

"Це дійсно важливо - бачити, що Захід консолідувався навколо цієї загрози і вже зробив перший крок для реагування на неї. Це дуже добре, і я за таку принципову позицію подякував головнокомандувачу Об’єднаних збройних сил НАТО. Цю чудову позицію я обов’язково доведу своїм командирам", - зазначив він.