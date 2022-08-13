Залужный призвал Запад усилить артиллерийскую помощь Украине

Украина призвала западных партнеров предоставить больше артиллерии для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главнокомандующего ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли попросил усилить помощь от партнеров. "Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня", - заявил Залужный. Главнокомандующий рассказал, что активные боевые действия сегодня идут на 1300 км фронта и поблагодарил генерала Милли и за действенную поддержку.