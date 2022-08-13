ua ru
Сб, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Залужний закликав Захід посилити артилерійську допомогу Україні

Новость на русском →
Україна, Субота 13 серпня 2022 20:01
Залужний закликав Захід посилити артилерійську допомогу Україні Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Україна закликала західних партнерів надати більше артилерії для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Головнокомандувача ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі попросив посилити допомогу від партнерів.

"Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню", - заявив Залужний.

Головнокомандувач розказав, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту та подякував генералу Міллі за дієву підтримку.

Нагадаємо, що Залужний повідомив про розгром п'ятої частини російських військ в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей