Залужний закликав Захід посилити артилерійську допомогу Україні

Україна закликала західних партнерів надати більше артилерії для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Головнокомандувача ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі попросив посилити допомогу від партнерів. "Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню", - заявив Залужний. Головнокомандувач розказав, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту та подякував генералу Міллі за дієву підтримку.