Залужный показал, как ВСУ применяют американские РСЗО HIMARS (видео)

Американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже действуют в интересах обороны Украины. Главнокомандующий ВСУ показал, как украинские войска бьют по вражеским целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

"Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже действуют в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели – военные объекты врага на нашей, украинской, территории. Спасибо американскому народу за предоставленное вооружение", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно Украина получила на вооружение реактивные системы залпового огня HIMARS.

Позже стало известно, что Соединенные Штаты Америки готовят вторую партию ракетных систем HIMARS для Украины. Их поставка ожидается уже в июле.

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