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Залужний показав, як ЗСУ застосовують американські РСЗВ HIMARS (відео)

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Київ, Субота 25 червня 2022 12:29
Залужний показав, як ЗСУ застосовують американські РСЗВ HIMARS (відео) Фото: американські РСЗВ M142 HIMARS (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американські реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже діють в інтересах оборони України. Головнокомандувач ЗСУ показав, як українські війська б'ють по ворожих цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного.

"Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже діють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають певні цілі - військові об'єкти ворога на нашій, українській, території. Спасибі американському народу за надане озброєння", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала на озброєння реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки готують другу партію ракетних систем HIMARS для України. Їх поставка очікується вже в липні.

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