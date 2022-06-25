Залужний показав, як ЗСУ застосовують американські РСЗВ HIMARS (відео)
Американські реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже діють в інтересах оборони України. Головнокомандувач ЗСУ показав, як українські війська б'ють по ворожих цілях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного.
"Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже діють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають певні цілі - військові об'єкти ворога на нашій, українській, території. Спасибі американському народу за надане озброєння", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно Україна отримала на озброєння реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки готують другу партію ракетних систем HIMARS для України. Їх поставка очікується вже в липні.
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