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В США сообщили, когда Украина получит вторую партию ракетных систем HIMARS

Новина українською →
Украина, Пятница 24 июня 2022 17:05
В США сообщили, когда Украина получит вторую партию ракетных систем HIMARS Фото: США готовит вторую партию ракетных систем HIMARS для Украины (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В США готовят вторую партию ракетных систем HIMARS для Украины. Украинские военные сейчас проходят учения и уже в июле американские ракетные комплексы ожидают в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента издания "Голос Америки" Джеффа Селдина.

Ссылаясь на высокопоставленного представителя Министерства обороны США, Селдин заявляет, что первая партия из 4 ракетных систем HIMARS находится в Украине. Она обслуживается специально обученным экипажем.

"2-й украинский взвод сейчас проходит обучение в применении новой партии HIMARS, которые могут быть готовы к применению в июле", - написал корреспондент.

Напомним, недавно Украина получила на вооружение реактивные системы залпового огня HIMARS.

Известно, что США предоставили Украине пакет военной помощи на 1 млрд долларов.

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