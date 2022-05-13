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Залужный объяснил, почему Россия начала чаще использовать советские ракеты Х-22

Новина українською →
Киев, Пятница 13 мая 2022 13:02
Залужный объяснил, почему Россия начала чаще использовать советские ракеты Х-22 Фото: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталья Юрченко

Россия начала все чаще использовать советские противокорабельные ракеты Х-22. Одной из причин перехода могут быть большие потери авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

Отмечается, что Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Главнокомандующий сообщил, что Россия начала применять больше стратегических крылатых ракет.

"Ежедневно враг выпускает от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры. В последнее время Россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22 по указанным объектам", - добавил Залужный.

Он считает, что Россия изменила тактику и начала меньше использовать авиацию, которая несет большие потери.

Напомним, что ракеты Х-22 разрабатывались в СССР с 1958 года. На вооружение они были приняты в феврале 1971 года. Данные противокорабельные крылатые ракеты имеют устаревшую "начинку" и могут быть опасными в эксплуатации из-за своей неточности.

Напомним, вчера российская армия выпустила 12 крылатых ракет по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

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