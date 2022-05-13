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Залужний пояснив, чому Росія почала частіше використовувати радянські ракети Х-22

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Київ, П'ятниця 13 травня 2022 13:02
Залужний пояснив, чому Росія почала частіше використовувати радянські ракети Х-22 Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталія Юрченко

Росія почала все частіше використовувати радянські протикорабельні ракети Х-22. Однією з причин переходу можуть бути великі втрати авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram.

Зазначається, що Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Головнокомандувач поінформував, що Росія почала застосовувати більше стратегічних крилатих ракет.

"Щоденно ворог випускає від 10 до 14 крилатих ракет по обʼєктам цивільної інфраструктури. Останнім часом Росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22 по зазначеним обʼєктам", - додав Залужний.

Він вважає, що Росія змінила тактику і почала менше використовувати авіацію, яка зазнає великих втрат.

Нагадаємо, що ракети Х-22 розроблялися в СРСР з 1958 року. На озброєння вони були прийняті в лютому 1971 року. Дані протикорабельні крилаті ракети мають застарілу "начинку" та можуть бути небезпечними в експлуатації через свою неточність.

Нагадаємо, вчора російська армія випустила 12 крилатих ракет по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

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Валерій Залужний Війна Росії проти України
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