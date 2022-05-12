СБУ: оккупанты Чернобаевку называют "чистилищем" для военных и кладбищем для техники
Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта с матерью, где он рассказывает ей, что украинскую Чернобаевку называют "чистилищем" для живой силы и кладбищем для военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ,
"Наш опорник здесь на базе "чистилищем" называют. Он находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить", - признается матери контрактник ВС РФ.
Он называет войну спецоперацией, та женщина знакома со зверствами россиян в Украине и не соглашается с сыном.
"Ага, у вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Все разбомбили вы там", - доказывает она.
Также в разговоре с отцом оккупант рассказывает: "У нас просто воевать нечем... Ничего у нас, ни техники, вообще ничего трудного нет. Все разбомбили".
Кроме того, он откровенно намекает на тупость своих командиров. "Приехали в Херсон, на базу, здесь вообще ужас: кладбище вертолетов... все, накрыло градами", - жалуется захватчик.
Ранее СБУ сообщала, что оккупанты боятся ВСУ и массово бунтуют.
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