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Залужный объяснил, почему РФ не сможет резко перенести боевые действия под Киев

Новина українською →
Киев, Четверг 14 июля 2022 17:09
Залужный объяснил, почему РФ не сможет резко перенести боевые действия под Киев Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты не смогут резко перенести боевые действия под Киев, поскольку Вооруженные силы Украины надежно охраняют столицу. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного во время встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк.

"В феврале-марте бои велись под Киевом. Однако нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска. Сейчас мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Поэтому резкий перенос боевых действий под Киев - невозможен. Сегодня самая большая для нас опасность - ракетные удары", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Беларуси не сможет самостоятельно вторгнуться на территорию Украины. Однако белорусские войска предоставляют свои аэродромы для обстрелов украинских населенных пунктов.

Также, по словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, Беларусь пока не готовится к наступлению, а учения у границы с Украиной являются плановыми мероприятиями.

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