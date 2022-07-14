ru ua
Чт, 14 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Залужний пояснив, чому РФ не зможе різко перенести бойові дії під Київ

Новость на русском →
Київ, Четвер 14 липня 2022 17:09
Залужний пояснив, чому РФ не зможе різко перенести бойові дії під Київ Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти не зможуть різко перенести бойові дії під Київ, оскільки Збройні сили України надійно охороняють столицю. Для захисту міста створені відповідні угруповання військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під час зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк.

"У лютому-березні бої велися під Києвом. Однак нам вдалося організувати надійну оборону столиці і витіснити ворожі війська. Зараз ми зміцнюємо оборону. Для захисту міста створені відповідні угруповання військ. Тому різке перенесення бойових дій під Київ - неможливе. Сьогодні найбільша для нас небезпека - ракетні удари", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія Білорусі не зможе самостійно вторгнутися на територію України. Однак білоруські війська надають свої аеродроми для обстрілів українських населених пунктів.

Також, за словами глави української розвідки Кирила Буданова, Білорусь поки не готується до наступу, а навчання біля кордону з Україною є плановими заходами.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Наступ бойовиків
NEWS
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
DAILY
Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ