Залужний звернувся до українців: Ми не обирали війну, але прийняли бій

"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога", - заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також побажав, щоб українська перемога у війні стала "початком розквіту України та кінцем для Росії".

"У боротьбі народжується нація. Хай вас, рідні, береже Господь", - наголосив він.