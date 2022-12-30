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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Залужный обратился к украинцам: Мы не выбирали войну, но приняли бой

Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (golos.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам в канун новогодних праздников. Он напомнил, что это не Украина выбрала войну, но она приняла бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главнокомандующего, распространенное в его Telegram-канале.

"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных - тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет привкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага", - заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также пожелал, чтобы украинская победа в войне стала "началом расцвета Украины и концом для России".

"В борьбе рождается нация. Пусть вас, родные, хранит Господь", - подчеркнул он.

Напомним, на днях Залужный обратился к западным партнерам Украины, заявив, что цена мира чрезвычайно высока.

Кроме того, в середине декабря Залужный дал интервью британской прессе. РБК-Украина публиковало его полный перевод.

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