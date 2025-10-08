Залужний зробив заяву про вибори в Україні

Сьогодні українські медіа поширили публікацію французького видання Intelligence Online, у якій йдеться, що від Залужного нібито зверталися до декількох топових військових з пропозицією підтримати у разі балотування на пост президента України та увійти до списку його потенційної партії.

Сам Залужний розкритикував українські ЗМІ, які "вмить розносять фейки у воюючій країні".

"Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою", - наголосив він.

Ексголовком ЗСУ і нинішній посол Британії додав, що допоки у нього "є можливість служити державі" - він буде це робити.

Залужний зазначив, що його позиція незмінна: поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі.

"Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває. І до речі - їх оголосять востаннє саме анонімні джерела. Потім - це буде правда", - додав він.