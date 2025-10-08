RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Залужный сделал заявление о выборах в Украине

Фото: Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный раскритиковал СМИ за распространение информации о том, что он якобы формирует команду для выборов, приглашая туда военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Залужного.

Сегодня украинские медиа распространили публикацию французского издания Intelligence Online, в которой говорится, что от Залужного якобы обращались к нескольким топовым военным с предложением поддержать в случае баллотирования на пост президента Украины и войти в список его потенциальной партии.

Сам Залужный раскритиковал украинские СМИ, которые "моментально разносят фейки в воюющей стране".

"Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны. Каждый, кто получает предложение от якобы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом в правоохранительные органы. Я не создаю ни штабов, ни партий и принципиально не имею никаких связей с любой политической силой", - подчеркнул он.

Экс-главком ВСУ и нынешний посол Британии добавил, что пока у него "есть возможность служить государству" - он будет это делать.

Залужный отметил, что его позиция неизменна: пока идет война, выборы в Украине в ее государственные органы невозможны.

"Враг, не одержав победу на фронте, как и 100 лет назад, использует уже современные возможности, такие как анонимные источники, боты и медиа, распыляет наше общество и готовит нас к выборам, но в государственную думу страны, которая нас убивает. И кстати - их объявят в последний раз именно анонимные источники. Потом - это будет правда", - добавил он.

 

Фейк РФ о выборах в Украине и Залужном

Напомним, ранее мы сообщали, что российская Служба внешней разведки (СВР) придумала фейк о тайных выборах президента Украины.

Там заявили, что в Альпах недавно якобы состоялась тайная встреча представителей США и Британии с украинскими чиновниками - руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, начальником ГУР Кириллом Будановым и послом Украины в Британии Валерием Залужным.

В российской разведке выдумали, что США и Британия "решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины".

