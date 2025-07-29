ua en ru
Вт, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Розвідка РФ нафантазувала "таємні вибори президента України" в Альпах: реакція ГУР

Вівторок 29 липня 2025 18:30
UA EN RU
Розвідка РФ нафантазувала "таємні вибори президента України" в Альпах: реакція ГУР Фото: Сергій Наришкін, голова Служби зовнішньої розвідки РФ (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Російська Служба зовнішньої розвідки (СЗР) вигадала фейк про таємні вибори президента України, які відбулися в Альпах. Так ворог хоче посилити напругу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

Вкид росіян

У Службі зовнішньої розвідки РФ заявили, що в Альпах нещодавно нібито відбулася таємна зустріч представників США і Британії з українськими посадовцями - керівником ОП Андрієм Єрмаком, начальником ГУР Кирилом Будановим і послом України в Британії Валерієм Залужним.

Фото: фейки російської розвідки (t.me/DIUkraine)

У російській розвідці вигадали, що США і Британія "вирішили висунути Залужного на пост президента України".

Свої фантазії російська СЗР назвала "виборами президента України" на альпійському курорті.

Реакція ГУР

У Головному управлінні розвідки зазначили, що такий фейк "склепали на коліні" директора СЗР Росії Сергія Наришкіна.

За даними ГУР, у такий спосіб росіяни хочуть:

  • посилити суспільну напругу в Україні;
  • посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України;
  • переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів;
  • спровокувати розбрат і знизити здатність України чинити збройний опір російським окупантам.

Також росіяни зробили вкид про причетність одного з військовослужбовців ГУР до наркоторгівлі. Це - черговий фейк.

Фейки РФ

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти підробили фото з протестів у Києві проти скандального закону про НАБУ і САП.

Вони поширювали фейкове фото з протестів, на якому один з учасників тримає плакат із написом "ZOV".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Наришкін ГУР Президентські вибори Війна в Україні
Новини
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку