У Раді спрогнозували, коли очікувати фідбек від НАТО і ЄС щодо плану перемоги України

Партнери України вже вивчають план перемоги, який розробив Київ. У випадку з Євросоюзом відповідь на таку ініціативу може надійти швидше, ніж від НАТО.

Вона нагадала, що завтра, 17 жовтня, усі країни Євросоюзу почують деталі плану перемоги України, оскільки його на саміті ЄС презентує президент України Володимир Зеленський. До цього план вже обговорювався з ключовими країнами, які входять до НАТО та є найбільшими постачальниками зброї для українських захисників.

"Безумовно, ми хотіли б, щоб це вивчення (плану перемоги - ред.) відбувалося швидше, тому що від цього залежить життя солдатів на полі бою та цивільних, які живуть в Україні. Але все ж таки формулювання в єдиному документі, на який потрібно відреагувати якимось чином - це гарний хід, тому що цього не уникнути. Тобто ви за те, щоб демократія перемогла, а автократи...", - додала Кравчук.

Нардеп зазначила, що зараз Північна Корея відправляє своїх солдатів до РФ, підписуються договори про співпрацю між авторитарними країнами, і на це має бути спільна відповідь демократичних держав. Майбутня зустріч у форматі "Рамштайн" мала б стати такою відповіддю.

За словами Кравчук, вона сподівається, що "Рамштайн" відбудеться до кінця року і країни Заходу дадуть свою відповідь.

"У разі ЄС відповідь може бути трохи швидшою. У якому форматі? Узгоджено 35 мільярдів євро, які будуть потім виплачені як кредит з відсотків на доходи на заморожені російські активи", - розповіла Кравчук.

Вона зауважила, що кошти, які Україна отримає в рамках такої ініціативи, можна буде використати на зброю. Оскільки до цього фіндопомогу від Заходу Київ не міг використати на закупівлю зброї.

І глава української держави вже неодноразово заявляв про необхідність інвестицій та фінансування власного ОПК. Тому, як зазначила Кравчук, частину коштів з кредиту ЄС обов'язково спрямують на закупівлю української зброї.