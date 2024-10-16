Стало відомо, коли відбудеться скасований "Рамштайн" на рівні лідерів

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден обговорять зустріч контактної групи у форматі "Рамштайн". Вона відбудеться наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Лідери також обговорять зустріч контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, яка відбудеться наступного місяця, з метою продовження надання Україні підтримки, необхідної їй для перемоги в цьому конфлікті", - сказала вона.

Однак за її словами, незабаром стануть відомі деталі телефонної розмови Зеленського та Байдена.А також більш детальну інформацію про пакет військової допомоги.

Жан-П'єр не уточнила, коли саме відбудеться наступний "Рамштайн". Однак варто зауважити, що у США на початку листопада відбудуться президентські вибори - вони призначені на 5 листопада. Можливо, "Рамштайн" відбудеться до цієї дати.

Оновлено о 20:30.

У Білому домі уточнили, що лідери зобов'язалися інтенсивніше планувати безпекову допомогу Україні. Це необхідно для того, щоб забезпечити Україну обладнанням, необхідним для перемоги.

Зокрема, Байден буде присутній на "Рамштайні" у форматі онлайн.

"У рамках цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, де лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України", - сказано у заяві.