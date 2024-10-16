Стало відомо, коли відбудеться скасований "Рамштайн" на рівні лідерів
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден обговорять зустріч контактної групи у форматі "Рамштайн". Вона відбудеться наступного місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Лідери також обговорять зустріч контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, яка відбудеться наступного місяця, з метою продовження надання Україні підтримки, необхідної їй для перемоги в цьому конфлікті", - сказала вона.
Однак за її словами, незабаром стануть відомі деталі телефонної розмови Зеленського та Байдена.А також більш детальну інформацію про пакет військової допомоги.
Жан-П'єр не уточнила, коли саме відбудеться наступний "Рамштайн". Однак варто зауважити, що у США на початку листопада відбудуться президентські вибори - вони призначені на 5 листопада. Можливо, "Рамштайн" відбудеться до цієї дати.
Оновлено о 20:30.
У Білому домі уточнили, що лідери зобов'язалися інтенсивніше планувати безпекову допомогу Україні. Це необхідно для того, щоб забезпечити Україну обладнанням, необхідним для перемоги.
Зокрема, Байден буде присутній на "Рамштайні" у форматі онлайн.
"У рамках цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, де лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України", - сказано у заяві.
Перенесення "Рамштайну"
8 жовтня стало відомо, що президент США Джо Байден переніс свій візит до Німеччини, де мав очолити зустріч у форматі "Рамштайн". А наступного дня стало відомо про перенесення засідання Контактної групи з оборони України.
Причиною відміни поїздки Байдена став ураган "Мілтон", який рухався в бік американського штату Флорида.
За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, зустріч все ще може пройти до кінця жовтня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.