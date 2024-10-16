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Стало відомо, коли відбудеться скасований "Рамштайн" на рівні лідерів

Середа 16 жовтня 2024 20:17
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Стало відомо, коли відбудеться скасований "Рамштайн" на рівні лідерів Фото: Карін Жан-П'єр (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден обговорять зустріч контактної групи у форматі "Рамштайн". Вона відбудеться наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Лідери також обговорять зустріч контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, яка відбудеться наступного місяця, з метою продовження надання Україні підтримки, необхідної їй для перемоги в цьому конфлікті", - сказала вона.

Однак за її словами, незабаром стануть відомі деталі телефонної розмови Зеленського та Байдена.А також більш детальну інформацію про пакет військової допомоги.

Жан-П'єр не уточнила, коли саме відбудеться наступний "Рамштайн". Однак варто зауважити, що у США на початку листопада відбудуться президентські вибори - вони призначені на 5 листопада. Можливо, "Рамштайн" відбудеться до цієї дати.

Оновлено о 20:30.

У Білому домі уточнили, що лідери зобов'язалися інтенсивніше планувати безпекову допомогу Україні. Це необхідно для того, щоб забезпечити Україну обладнанням, необхідним для перемоги.

Зокрема, Байден буде присутній на "Рамштайні" у форматі онлайн.

"У рамках цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, де лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України", - сказано у заяві.

Перенесення "Рамштайну"

8 жовтня стало відомо, що президент США Джо Байден переніс свій візит до Німеччини, де мав очолити зустріч у форматі "Рамштайн". А наступного дня стало відомо про перенесення засідання Контактної групи з оборони України.

Причиною відміни поїздки Байдена став ураган "Мілтон", який рухався в бік американського штату Флорида.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, зустріч все ще може пройти до кінця жовтня.

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Сполучені Штати Америки Війна в Україні Зустріч Рамштайн
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Стало відомо, коли відбудеться скасований "Рамштайн" на рівні лідерів
Стало відомо, коли відбудеться скасований "Рамштайн" на рівні лідерів
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