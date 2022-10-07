Залужний зробив потужну заяву про війну: Ворога потрібно знищити тут і зараз

На українській землі сьогодні триває боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз", - зазначив генерал.

Водночас Залужний висловив упевненість в тому, що українці можуть позбутися від Росії раз і назавжди.