Залужный сделал мощное заявление о войне: Врага нужно уничтожить здесь и сейчас
На украинской земле сегодня идет борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас", - отметил генерал.
В то же время Залужный выразил уверенность в том, что украинцы могут избавиться от России раз и навсегда.
На нашій землі триває боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз. І ми це можемо зробити.#valeriizaluzhnyi pic.twitter.com/8PsVOD9iiN— Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) October 6, 2022
Напомним, 6 октября Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.
Генералы обсудили контрнаступление украинских войск.
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