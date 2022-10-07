Залужный сделал мощное заявление о войне: Врага нужно уничтожить здесь и сейчас

На украинской земле сегодня идет борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас", - отметил генерал.

В то же время Залужный выразил уверенность в том, что украинцы могут избавиться от России раз и навсегда.