Залужний, Зеленський, Буданов: кому найбільше довіряють українці

Опитування проведене з 18 по 25 червня 2025 року серед 1000 респондентів по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.

За даними провідних соціологічних компаній України, рейтинг Зеленського суттєво зріс з початку 2025 року після приходу Дональда Трампа до влади та зміни політики США щодо України.

Але дані всіх опитувань показують, що Залужний випереджає Зеленського в рейтингу довіри.

Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович у травні сказав в інтерв'ю РБК-Україна, що рейтинг Залужного принаймні не нижчий, ніж у Зеленського.

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