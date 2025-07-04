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Залужний, Зеленський, Буданов: кому найбільше довіряють українці

Фото: Залужний, як і раніше, випереджає Зеленського (колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У червні 2025 року колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зберігає найвищий рівень довіри серед українців. Йому довіряють 70,9% респондентів, а баланс становить +50,2 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування компанії Info Sapiens.

Президент України Володимир Зеленський посідає другу позицію із рівнем довіри 63,5% та балансом +30,5 в.п.

Голова ГУР Кирило Буданова на третьому місці (53,9%, баланс +26,2 в.п.).

Далі йде голова СБУ Василь Малюк, якому довіряють 53,1% опитаних. Його баланс довіри становить +26,3 в.п.

Серед публічних діячів, які не обіймають посад у владі, доволі високий рівень довіри має телеведучий Сергій Притула (37,5%), проте його баланс довіри негативний (-14,3 в.п.).

Натомість люди, що найдовше в політиці, п'ятий президент Петро Порошенко та експрем'єр Юлія Тимошенко, мають значно нижчий рівень довіри (17,7% та 13,4% відповідно) і негативний баланс (-61,0 та -70,3 в.п.).

Респондентам був запропонований обмежений перелік прізвищ.

sapiens.com.ua

 

Опитування проведене з 18 по 25 червня 2025 року серед 1000 респондентів по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.

За даними провідних соціологічних компаній України, рейтинг Зеленського суттєво зріс з початку 2025 року після приходу Дональда Трампа до влади та зміни політики США щодо України.

Але дані всіх опитувань показують, що Залужний випереджає Зеленського в рейтингу довіри.

Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович у травні сказав в інтерв'ю РБК-Україна, що рейтинг Залужного принаймні не нижчий, ніж у Зеленського.

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Володимир Зеленський