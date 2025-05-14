Соціологи зафіксували новий стрибок рейтингу Зеленського

Рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського продовжує зростати. У порівнянні з кінцем минулого року він збільшився майже у 1,5 раза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС .

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, в умовах складної міжнародної ситуації та напружених дискусій навколо можливих перемовин щодо завершення війни президент Зеленський зберігає високу суспільну підтримку і легітимність.

Рейтинг суттєво зріс після грудня 2024 року, коли президенту довіряли 52% українців.

Порівняно з останнім опитуванням КМІС у березні 2025 року довіра президенту зросла:

Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряли Зеленському, не довіряли - 22%. Баланс довіри-недовіри становить +52%.

Рейтинг Зеленського

За даними провідних соціологічних компаній України, рейтинг Зеленського суттєво зріс з початку 2025 року після приходу Дональда Трампа до влади та зміни політики США щодо України.

Водночас у тих опитуваннях, де в списку присутній посол в Лондоні Валерій Залужний, ситуація відрізняється. Рейтинг колишнього головнокомандувача ЗСУ понад рік був вищий за рейтинг президента.

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