Залужный, Зеленский, Буданов: кому больше всего доверяют украинцы

Опрос проведен с 18 по 25 июня 2025 года среди 1000 респондентов по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

По данным ведущих социологических компаний Украины, рейтинг Зеленского существенно вырос с начала 2025 года после прихода Дональда Трампа к власти и изменения политики США в отношении Украины.

Но данные всех опросов показывают, что Залужный опережает Зеленского в рейтинге доверия.

Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в мае сказал в интервью РБК-Украина, что рейтинг Залужного по крайней мере не ниже, чем у Зеленского.

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