Залужний підтвердив загибель свого помічника. У подарунку була вибухівка

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив факт трагічної загибелі свого помічника Геннадія Частякова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головкома ЗСУ у Facebook.
"Невимовний біль і важка втрата для Збройних сил України і для мене особисто", - йдеться у повідомленні.
Залужний повідомив, що сьогодні за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув його помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков.
"В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - додав головком.
Залужний додав, що від початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для нього надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України та боротьбі з російською агресією.
"Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування", - написав генерал Валерій Залужний.
Раніше Національна поліція України повідомила про те, що внаслідок необережного поводження загинув військовослужбовець селі Чайки Київської області.
"За попередньою інформацією, внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Його 13-річний син важко травмований. Хлопець перебуває під наглядом лікарів", - написали правоохоронці.
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