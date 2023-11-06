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Залужний підтвердив загибель свого помічника. У подарунку була вибухівка

Фото: Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив факт трагічної загибелі свого помічника Геннадія Частякова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головкома ЗСУ у Facebook.

"Невимовний біль і важка втрата для Збройних сил України і для мене особисто", - йдеться у повідомленні.

Залужний повідомив, що сьогодні за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув його помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков.

"В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - додав головком.

Причини смерті буде встановлено

Залужний додав, що від початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для нього надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України та боротьбі з російською агресією.

"Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування", - написав генерал Валерій Залужний. 

Що цьому передувало

Раніше Національна поліція України повідомила про те, що внаслідок необережного поводження загинув військовослужбовець селі Чайки Київської області. 

"За попередньою інформацією, внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Його 13-річний син важко травмований. Хлопець перебуває під наглядом лікарів", - написали правоохоронці. 
 

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