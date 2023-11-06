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Під Києвом внаслідок вибуху гранати загинув помічник Залужного

Понеділок 06 листопада 2023 20:24
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Під Києвом внаслідок вибуху гранати загинув помічник Залужного Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Юлія Акимова

В Київській області внаслідок вибуху гранати загинув помічник головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного - Геннадій Частяков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національної поліції в Telegram.

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах повідомляють, що загиблий – Геннадій Частяков працював помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За даними правоохоронців, трагедія трапилася у житловому комплексі в селі Чайки у Київській області.

Після отримання повідомлення про вибух, поліція терміново прибула на місце події.

Внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Його 13-річний син отримав важкі поранення.

Наразі поліція працює на місці події. Розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

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