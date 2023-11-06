Під Києвом внаслідок вибуху гранати загинув помічник Залужного
В Київській області внаслідок вибуху гранати загинув помічник головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного - Геннадій Частяков.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національної поліції в Telegram.
Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах повідомляють, що загиблий – Геннадій Частяков працював помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
За даними правоохоронців, трагедія трапилася у житловому комплексі в селі Чайки у Київській області.
Після отримання повідомлення про вибух, поліція терміново прибула на місце події.
Внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Його 13-річний син отримав важкі поранення.
Наразі поліція працює на місці події. Розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.
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