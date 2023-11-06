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Залужный подтвердил гибель своего помощника. В подарке была взрывчатка

Фото: Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил факт трагической гибели своего помощника Геннадия Частякова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главкома ВСУ в Facebook.

"Неописуемая боль и тяжелая потеря для Вооруженных сил Украины и для меня лично", - говорится в сообщении.

Залужный сообщил, что сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб его помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков.

"В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье", - добавил главком.

Причины смерти будут установлены

Залужный добавил, что с начала полномасштабного вторжения Геннадий был для него надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным силам Украины и борьбе с российской агрессией.

"Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования", - написал генерал Валерий Залужный.

Что этому предшествовало

Ранее Национальная полиция Украины сообщила о том, что в результате неосторожного обращения погиб военнослужащий селе Чайки Киевской области

"По предварительной информации, в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Его 13-летний сын тяжело травмирован. Парень находится под наблюдением врачей", - написали правоохранители.

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