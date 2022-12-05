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Залужний про відбитий масований обстріл: дякуємо партнерам за ППО та ПРО

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Константин Широкун

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував партнерам за передані Україні комплекси ППО та ПРО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Залужний підкреслив, що понад 60 із понад 70 ракет, які противник сьогодні випустив територією України, збиті силами та засобами Повітряних Сил, протиповітряної оборони Сухопутних військ, розгорнутими мобільними вогневими групами складових Сил оборони.

"Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над нами! Щира подяка партнерам за надані системи ППО та ПРО", - додав він.

Раніше повідомлялося, що українські сили в ході російської ракетної атаки 5 груднязбили близько 60 із понад 70 ракет.

Також нагадаємо, що ракети потрапили до енергетичних об'єктів у трьох областях, що призвело до чергових аварійних відключень.

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