Залужный об отраженном массированном обстреле: благодарим партнеров за ПВО и ПРО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил партнеров за переданные Украины комплексы ПВО и ПРО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Залужный подчеркнул, что более 60 из более 70 ракет, которые противник сегодня выпустил по территории Украины, сбиты силами и средствами Воздушных Сил, противовоздушной обороны Сухопутных войск, развернутыми мобильными огневыми группами составляющих Сил обороны.

"Спасибо военнослужащим, держащим небо над нами! Искренняя благодарность партнерам за предоставленные системы ПВО и ПРО", - добавил он.