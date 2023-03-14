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Залужний про утримання Бахмуту: ключ до стійкості оборони всього фронту

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Вівторок 14 березня 2023 17:10
Залужний про утримання Бахмуту: ключ до стійкості оборони всього фронту Фото: українські воїни (t.me/CinCAFU)
Автор: Сергій Пишкін

Операція з утримування Бахмуту має важливе значення для стримування ворога, оскільки є ключем до стійкості оборони усього фронту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

"Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога", - пише головнокомандувач ЗСУ.

Як пояснив Залужний, операція з утримування Бахмуту, є ключовою у стійкості оборони усього фронту.

"Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України", - додав головнокомандувач.

Фото: українські воїни (t.me/CinCAFU)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, під час якої було прийнято рішення про подальше утримання й захист міста Бахмут.

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