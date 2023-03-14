Залужный об удержании Бахмута: ключ к устойчивости обороны всего фронта

Операция по удержанию Бахмута имеет важное значение для сдерживания врага, поскольку является ключом к устойчивости обороны всего фронта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

"Благодарю каждому защитнику и защитнице, кто дает достойный отпор оккупантам и приближает победу Украины", - добавил главнокомандующий.

Как пояснил Залужный, операция по удержанию Бахмута является ключевой в устойчивости обороны всего фронта.

"Уважаю крепость, храбрость и несгибаемость наших воинов в Бахмуте. Оборонная операция на этом направлении имеет сверхважное стратегическое значение для сдерживания врага", - пишет главнокомандующий ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, в ходе которого было принято решение о дальнейшем содержании и защите города Бахмут.

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