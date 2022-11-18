Залужний та Міллі обговорили ситуацію на фронті після масованих обстрілів РФ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні переговори із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Сторони обговорили ситуацію на фронті після ракетних масованих ракетних атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника Об'єднаного штабу США Дейва Батлера для CNN .

Міллі під час розмови підтвердив подальшу підтримку України у боротьбі російськими окупантами.

"Вони обговорили неспровоковане і продовження вторгнення Росії в Україну і обмінялися думками та оцінками. Голова підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - заявив Батлер.

Нагадаємо, раніше Міллі заявляв, що після звільнення Херсона відкрилося "вікно можливостей" для переговорів України з Росією.

Своєю чергою, Залужний заявив, що Україна продовжить боротися і не прийме жодних переговорів з РФ, поки окупаційні війська все ще знаходяться на її території.

Докладніше про те, що у світі говорять про переговори України з РФ, можете дізнатися у новому матеріалі РБК-Україна.

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