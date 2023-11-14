UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Залужний та інші командувачі обговорили з французьким колегою ситуацію на фронті

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Наталія Кава

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонні переговори з начальником Генерального штабу Франції Тьєррі Бюркаром. Обговорили ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Залужного.

За його словами, під час розмови були також присутні командувач Повітряних сил Микола Олещук та командувачем Військово-Морських сил Олексій Неїжпапа.

"Розповів про оперативну обстановку на фронті, перебіг бойових операцій, дії противника та його імовірні плани", - написав Залужний.

Також було обговорено важливість продовження пошуку рішень для здобуття переваги над противником у повітрі. А також у дистанційному розмінуванні та вогневому ураженні ворожих цілей.

"Окремо зупинилися на питаннях посилення засобів протиповітряної оборони, підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів", - підкреслив він.

Контрнаступ України

Нагадаємо, цього літа наші військові перейшли до контрнаступу відразу на декількох ділянках фронту. Активні бої точилися у Запорізькій області, а саме у напрямку Мелітополя та Бердянська. Вдалося звільнити низку населених пунктів.

Проте зараз контрнаступ майже призупинився. Однією з головних причин цього стали мінні поля та лінії оборони росіян.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої.

Також Залужний говорив, що контрнаступ України мав бути швидшим та вкластися у чотири місяці. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України