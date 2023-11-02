Наступ мав бути швидшим. Залужний допускає, що війна зайшла у глухий кут

Контрнаступ України мав бути швидшим та вкластися у чотири місяці. Але війна, ймовірно, зайшла у глухий кут, коли ЗСУ зіткнулися з проблемами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю The Economist.

За його словами, українська армія повинна була просуватися зі швидкістю 30 км на добу, прориваючи рубежі російської оборони.

"Якщо ви подивитеся на підручники НАТО і на математичні розрахунки, які ми робили [при плануванні контрнаступу], то чотирьох місяців повинно було вистачити, щоб дійти до Криму, воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад", - сказав Залужний.

Натомість головнокомандувач української армії спостерігав, як його війська та техніка застрягали на мінних полях на підступах до Бахмута на сході, а надану Заходом техніку розстрілювала російська артилерія і безпілотники.

Як зазначає видання, така ж історія розгорталася на головному напрямі наступу на півдні, де новостворені бригади з малим досвідом, незважаючи на оснащення сучасною західною технікою, відразу ж зіткнулися з проблемами.

"Спочатку я подумав, що щось не так з нашими командирами, тому змінив деяких з них. Потім я подумав, що, можливо, наші солдати не придатні для виконання завдань, і перевів солдатів у деяких бригадах", - розповів Залужний.

Коли ці зміни не вплинули на ситуацію, Залужний сказав своєму штабу знайти книгу, яку він колись бачив, будучи студентом військової академії в Україні. Йдеться про книгу "Прорив укріплених ліній оборони", опубліковану у 1941 році радянським генерал-майором Смирновим, який аналізував битви Першої світової війни.

"І не пройшовши навіть половини її, я зрозумів, що це саме те, де ми знаходимося, тому що, як і тоді, рівень нашого технологічного розвитку сьогодні вводить в ступор як нас, так і наших ворогів", - додав генерал.

Контрнаступ України

Нагадаємо, цього літа наші військові перейшли до контрнаступу відразу на декількох ділянках фронту. Активні бої точилися у Запорізькій області, а саме у напрямку Мелітополя та Бердянська. Вдалося звільнити низку населених пунктів.

Проте зараз контрнаступ майже призупинився. Однією з головних причин цього стали мінні поля та лінії оборони росіян.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої.

Більше про те, що написав та розповів Залужний для The Economist - читайте у нашому матеріалі.