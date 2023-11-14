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Залужный и другие командующие обсудили с французским коллегой ситуацию на фронте

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Наталья Кава

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Франции Тьерри Бюркаром. Обсудили ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Залужного.

По его словам, во время разговора также присутствовали командующий Воздушными силами Николай Олещук и командующим Военно-Морскими силами Алексей Неежпапа.

"Рассказал об оперативной обстановке на фронте, ходе боевых операций, действиях противника и его вероятных планах", - написал Залужный.

Также была обсуждена важность продолжения поиска решений для получения преимущества над противником в воздухе. А также в дистанционном разминировании и огневом поражении враждебных целей.

"Отдельно остановились на вопросах усиления средств противовоздушной обороны, подготовки наших военнослужащих и возобновления боеспособности подразделений", - подчеркнул он.

Контрнаступление Украины

Напомним, этим летом наши военные перешли к контрнаступлению сразу на нескольких участках фронта. Активные бои шли в Запорожской области, а именно в направлении Мелитополя и Бердянска. Удалось уволить ряд населенных пунктов.

Однако сейчас контрнаступление почти приостановилось. Одной из главных причин стали минные поля и линии обороны россиян.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои.

Также Залужный говорил, что контрнаступление Украины должно было быть быстрее и уложиться в четыре месяца.

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