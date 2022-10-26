Залужний та Єрмак провели розмову з британськими колегами: про що говорили

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався з радником прем’єр-міністра Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу та главою комітету начальників штабів Британії адміралом Тоні Радакіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Я високо оцінив перші телефонні переговори президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, які відбулися напередодні", - заявив Єрмак.

Залужний та Єрмак обговорили з британськими колегами продовження двосторонньої співпраці та підтвердили курс Британії на підтримку України.

"Заяви росіян про "брудну бомбу" є абсурдними. Наша країна відкрита для візиту експертів МАГАТЕ, які зможуть засвідчити безпідставність таких звинувачень", - йдеться у повідомленні.

Під час розмови обговорили важливість проведення онлайн-саміту у форматі "НАТО + Україна". Українська сторона подякувала Британії за її значну політичну й оборонну підтримку.