Залужний та Єрмак провели розмову з британськими колегами: про що говорили
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався з радником прем’єр-міністра Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу та главою комітету начальників штабів Британії адміралом Тоні Радакіном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Я високо оцінив перші телефонні переговори президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, які відбулися напередодні", - заявив Єрмак.
Залужний та Єрмак обговорили з британськими колегами продовження двосторонньої співпраці та підтвердили курс Британії на підтримку України.
"Заяви росіян про "брудну бомбу" є абсурдними. Наша країна відкрита для візиту експертів МАГАТЕ, які зможуть засвідчити безпідставність таких звинувачень", - йдеться у повідомленні.
Під час розмови обговорили важливість проведення онлайн-саміту у форматі "НАТО + Україна". Українська сторона подякувала Британії за її значну політичну й оборонну підтримку.
Нагадаємо, що вчора прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити постійну підтримку України з боку Лондона. Сторони домовилися продовжити тиск на РФ.
Також очільник МЗС України Дмитро Кулеба поговорив з главою МЗС Британії, який зберіг посаду в уряді Сунака.
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