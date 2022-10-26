Залужный и Ермак провели беседу с британскими коллегами: о чем говорили

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный пообщался с советником премьер-министра Британии по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу и главой комитета начальников штабов Британии адмиралом Тони Радакином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

В ходе разговора обсудили важность проведения онлайн-саммита в формате "НАТО + Украина". Украинская сторона поблагодарила Британию за ее значительную политическую и оборонную поддержку.

"Заявления россиян о "грязной бомбе" абсурдны. Наша страна открыта для визита экспертов МАГАТЭ, которые смогут засвидетельствовать безосновательность таких обвинений", - говорится в сообщении.

Залужный и Ермак обсудили с британскими коллегами продолжение двустороннего сотрудничества и подтвердили курс Великобритании в поддержку Украины.

"Я высоко оценил состоявшиеся накануне первые телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака", - заявил Ермак.

Напомним, что сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить постоянную поддержку Украины со стороны Лондона. Стороны договорились продолжить давление на РФ.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба побеседовал с главой МИД Британии, сохранившим должность в правительстве Сунака.

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