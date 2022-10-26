ua ru
Ср, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський та Сунак домовилися продовжити тиск на "варварський режим" Путіна

Новость на русском →
Лондон, Середа 26 жовтня 2022 01:34
Зеленський та Сунак домовилися продовжити тиск на "варварський режим" Путіна Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити постійну підтримку України з боку Лондона. Сторони домовилися продовжити тиск на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Британії.

Сунак заявив: за його прем'єрства підтримка України з боку Сполученого Королівства "буде як ніколи сильною і президент Зеленський може розраховувати на незмінну солідарність його уряду".

"Прем'єр-міністр також наголосив на важливості роботи МАГАТЕ в Україні щодо забезпечення ядерної безпеки та прозорості щодо будь-якої дезінформації. Обидва лідери погодилися з необхідністю продовжувати чинити тиск на варварський режим президента РФ Володимира Путіна шляхом продовження економічних санкцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ще влітку, коли Сунак боровся за прем'єрське крісло з Ліз Трасс, він обіцяв, що його перший закордонний візит буде саме в Україну.

Вчора він уже висловився про війну в Україні. За його словами, затіяна Володимиром Путіним війна призвела до дестабілізації енергетичних ринків та ланцюгів постачання у всьому світі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Зеленський - Штайнмаєру: IRIS-T демонструє потужні результати, але однієї системи замало
Зеленський - Штайнмаєру: IRIS-T демонструє потужні результати, але однієї системи замало
DAILY
Атака на енергосистему. Як енергетики рятують країну від темряви
Надія Скляренкожурналіст, спеціально для РБК-Україна Атака на енергосистему. Як енергетики рятують країну від темряви