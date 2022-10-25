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Кулеба поговорив з главою МЗС Британії, який зберіг посаду в уряді Сунака

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Вівторок 25 жовтня 2022 20:14
Кулеба поговорив з главою МЗС Британії, який зберіг посаду в уряді Сунака Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба і глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі залишився працювати в новому уряді прем'єр-міністра Ріші Сунака та встиг провести розмову з українською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Провів телефонну розмову з британським колегою Джеймсом Клеверлі, якого щойно перепризначили вже в новий уряд прем’єр-міністра Ріші Сунака", - йдеться у повідомленні.

Кулеба підкреслив, що уряди можуть змінюватися, але підтримка британських друзів залишатиметься непохитною до перемоги України.

Про деталі телефонної розмови наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що Бен Воллес продовжить бути головою Міноборони Британії в новому уряді прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Зазначимо, сьогодні, 25 жовтня, Ріші Сунак офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Він обійняв цю посаду після того, як Ліз Трасс подала у відставку.

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