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Залужний та Єрмак обговорили з американськими колегами постачання зброї

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели нові переговори з американськими партнерами. Вони обговорили постачання зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Залужний та Єрмак провели переговори з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Вони розповіли американським колегам про події на полі бою, можливі дії Росії, а також про дії українських захисників для звільнення окупованих територій.

Єрмак та Залужний акцентували на важливості продовження активної підтримки української армії, зокрема постачання озброєння та боєприпасів.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс передав Україні 98% обіцяної військової техніки. За його словами, мова йде про 1500 броньованих машин, 230 танків та боєприпаси.

Також нещодавно Валерій Залужний обговорив пріоритети озброєння з командувачем сил НАТО в Європі.

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