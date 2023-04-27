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Залужный и Ермак обсудили с американскими коллегами поставки оружия

Фото: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Офиса президента Андрей Ермак провели новые переговоры с американскими партнерами. Они обсудили поставки оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Залужный и Ермак провели переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Они рассказали американским коллегам о событиях на поле боя, возможных действиях России, а также о действиях украинских защитников по освобождению оккупированных территорий.

Ермак и Залужный акцентировали внимание на важности продолжения активной поддержки украинской армии, в частности поставки вооружения и боеприпасов.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Украине 98% обещанной военной техники. По его словам, речь идет о 1500 бронированных машинах, 230 танках и боеприпасах.

Также недавно Валерий Залужный обсудил приоритеты вооружения с командующим силами НАТО в Европе.

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