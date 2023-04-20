Залужний обговорив пріоритети щодо озброєння для ЗСУ з командувачем сил НАТО в Європі
У четвер, 20 квітня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного у Telegram.
"Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" провів телефонну розмову з генералом Крістофером Каволі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військові обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів.
"Поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті. Домовилися надалі продовжувати діалог і активно взаємодіяти. Вдячний за стійку підтримку та допомогу", - додав Залужний.
Як раніше анонсували в США наступне засідання Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн", яке вже стане 11-м за рахунком, заплановане на 21 квітня.
Під час одинадцятої зустрічі контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн" Україна закликатиме до термінових поставок ракет до зенітно-ракетних комплексів.
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