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Залужний обговорив пріоритети щодо озброєння для ЗСУ з командувачем сил НАТО в Європі

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Четвер 20 квітня 2023 17:01
Залужний обговорив пріоритети щодо озброєння для ЗСУ з командувачем сил НАТО в Європі Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (golos com ua)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 20 квітня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного у Telegram.

"Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" провів телефонну розмову з генералом Крістофером Каволі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів.

"Поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті. Домовилися надалі продовжувати діалог і активно взаємодіяти. Вдячний за стійку підтримку та допомогу", - додав Залужний.

Як раніше анонсували в США наступне засідання Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн", яке вже стане 11-м за рахунком, заплановане на 21 квітня.

Під час одинадцятої зустрічі контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн" Україна закликатиме до термінових поставок ракет до зенітно-ракетних комплексів.

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