UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Залужний розпочав роботу на посаді посла України в Британії

Фото: посол України у Британії Валерій Залужний та голова структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторія Басбі (t.me/Zaluzhnui)
Автор: Іван Носальський

Валерій Залужний сьогодні, 11 липня, офіційно почав виконувати обов'язки посла України у Великій Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал колишнього головнокомандувача ЗСУ.

"Приступив до виконання обов'язків надзвичайного та повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - написав Залужний.

Він уточнив, що вручив копії вірчих грамот віце-маршалу дипломатичного корпусу, голові структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі.

Залужний уточнив, що перемога України у війні з росіянами залишається головним пріоритетом його діяльності та діяльності посольства.

Що передувало

Нагадаємо, у лютому цього року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського.

При цьому 9 травня глава української держави вирішив призначити Залужного послом України у Британії.

Водночас, Зеленський підписав указ про звільнення екс-головнокомандувача з військової служби за станом здоров'я.

Більш детально про Залужного - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяВалерій Залужний