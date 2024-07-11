Залужний розпочав роботу на посаді посла України в Британії

Що передувало

Нагадаємо, у лютому цього року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського.

При цьому 9 травня глава української держави вирішив призначити Залужного послом України у Британії.

Водночас, Зеленський підписав указ про звільнення екс-головнокомандувача з військової служби за станом здоров'я.

Більш детально про Залужного - у матеріалі РБК-Україна.

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