Головнокомандувач українського опору. Хто такий Валерій Залужний та головні заяви генерала про війну

Валерій Залужний був призначений Головнокомандувачем ЗСУ ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, а після 24 лютого 2022 він є одним з ключових військових діячів світу. Ім'я Залужного стало символом опору та мужності, тому на Заході його назвали "залізним генералом".

РБК-Україна зібрало факти з біографії воєначальника та його заяви про війну.

Дитяча мрія, що стала реальністю

Валерій Федорович Залужний народився в сім'ї військових, і все його дитинство пройшло серед людей у формі. Як розповідав сам генерал, замислюватися про військове майбутнє він почав з раннього віку.

Шкільну освіту Залужний отримав у рідному місті – Новограді-Волинському на Житомирщині (зараз Звягель). Після випуску навчався у машинобудівному коледжі.

Далі була служба та отримання освіти у військових навчальних закладах.

Відмінник у навчанні та доктор філософії

У 1997 році Валерій Залужний закінчив загальновійськовий факультет Одеського вищого командного училища з відзнакою.

У 2007-му здобув другу вищу освіту – у Національній академії оборони. За вивчення бойового застосування механізованих і танкових об'єднань отримав золоту медаль.

У 2014 році Залужний закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. І теж з відзнакою. Крім того, був нагороджений перехідним мечем королеви Великобританії – як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня.

У 2020 році Головнокомандувач ЗСУ отримав цивільний диплом магістра міжнародних відносин Острозької академії.

Вже під час війни Валерій Залужний захистив докторську дисертацію в "Одеській юридичній академії" та здобув ступінь доктора філософії. Хоча тема дисертації засекречена, відомо, що наукова робота пов'язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями.

Фото: Валерій Залужний має кілька вищих освіт у військовій сфері (facebook.com/vzaluznyj)

Військовий без радянського досвіду

Шлях у військовій сфері Залужний розпочав вже за часів незалежності України, на відміну від великої кількості українських воєначальників, які служили ще при СРСР.

Валерій Федорович пройшов усі ступені кар'єри військового. Після закінчення училища в Одесі він був призначений начальником штабу і першим заступником 24-ої окремої механізованої бригади в Яворові Львівської області.

З 2009 по 2012 командував 51-ою окремою механізованою бригадою.

У 2017 році отримав звання генерал-майора.

Залужний має досвід служби на командних посадах у всіх оперативних командуваннях Сухопутних військ ЗСУ:

ОК "Схід" – начальник управління бойової підготовки – заступник командувача військ з бойової підготовки (2015-2016);

ОК "Південь" – заступник командувача військ (2016-2017);

ОК "Захід" – начальник штабу – перший замкомандувача (2017-2018);

ОК "Північ" – командувач військ (2019-2021).

У 2021 році Валерій Залужний був призначений Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на посаді генерал-полковника Руслана Хомчака.

4 березня 2022 року указом президента йому було присвоєно звання генерала ЗСУ (вище військове звання).

На війні з 2014 року

Війна з Росією для Залужного розпочалася у 2014 році. У липні його призначили заступником командира сектору "С" на Донеччині.

Керував майже всіма створеними на Донбасі військовими формуваннями. У 2018-2019 був першим заступником командувача Об'єднаних Сил – начальником штабу ООС.

Залужний командував батальйоном у боях під Дебальцевим. Під час його перебування на посаді ЗСУ звільнили, селище Південне біля підконтрольної російським окупантам Горлівки та просунулися вперед поблизу Волновахи.

З отриманням звання генерал-майора у 2017 не поспішав переводитися на штабні посади і продовжував роботу, зокрема, на передовій.

Фото: Залужний є прихильником стандартів НАТО (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Новатор в армії

Залужний є прихильником стандартів НАТО, тому після призначення Головнокомандувачем ЗСУ заявив, що його мета – трансформація українських збройних сил.

"Загальний курс на реформування ЗСУ згідно з принципами та стандартами НАТО залишається незворотнім. І ключове тут – принципи. Зміни повинні відбутися, перш за все, у світогляді та ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби", – сказав Залужний.

На Заході про Валерія Залужного писали, що генерал є уособленням нового покоління українських офіцерів, яке формувалося під час 8-річної війни на Донбасі та на навчаннях з НАТО. ЗСУ вдалося змінити авторитарну сутність, яку сформував радянський військовий союз.

Воєначальник завжди виступав за сучасні підходи у бойовій підготовці. Так, будучи командувачем ОК "Північ" Залужний казав, що доповіді біля карти та написання бойових наказів вже зжили себе.

Резонансні заяви Залужного про війну

Нечисленні інтерв'ю та заяви Валерія Залужного завжди стають подією в інформаційному просторі.

Генерал казав про небезпеку повномасштабної російської агресії ще в 2021. “Загроза повномасштабної агресії є, була й буде далі. Наше завдання як ЗСУ – не чекати манни небесної, ми маємо до цього готуватися. І ми для цього все робимо”, – сказав Залужний влітку 2021.

Вже після початку агресії РФ в лютому 2022, воєначальник в інтерв'ю виданню Time розповів про підготовку до вторгнення російських військ, і як ухвалював рішення перемістити техніку, щоб збити ворога з пантелику.

"Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам потрібно було, щоб противник думав, що ми всі розгорнуті на своїх звичайних базах, палимо траву, дивимося телевізор і пишемо у Facebook", – зазначив Залужний.

Виданню The Economist наприкінці 2022 він заявив, що досвід попередніх років підготував Україну до повномасштабного вторгнення.

"І найважливіший досвід, який у нас був і який ми практикуємо майже як релігію – це те, що росіян та будь-яких інших ворогів треба вбивати. Тільки вбивати. І не боятися, найголовніше, цього робити. І це те, що ми робимо", – наголошував Головнокомандувач.

У річницю повномасштабної агресії РФ Валерій Залужний розповів про те, якою бачить майбутню перемогу.

"Наша перемога – це, однозначно, звільнення всієї окупованої території України. Усю територію має бути звільнено. Але цього замало. Україна як держава має зробити все, щоб усе, що почалося 24 лютого 2022 року, ніколи не повторилося", – зазначив генерал.

Він додав, що для цього необхідно мати надсучасну та боєздатну армію, яка відіб'є у Росії бажання напасти знову.

Фото: Залужний закликає партнерів до надання посиленою військової підтримки (facebook.com/CinCAFU)

У спілкуванні з іноземними ЗМІ генерал неодноразово наголошував, що знає, як перемогти Росію, але йому потрібні танки, артилерія та бронетехніка та літаки західного зразка.

Також Залужний не приховував, що роздратований заявами про повільний контрнаступ. У літньому інтерв'ю Тhe Washington Post він казав, що війна не шоу, а без повного забезпечення необхідною зброєю успіхи на полі бою неможливі.

У грудні 2023 на The Economist вийшла стаття від Валерія Залужного, в якій він зазначив, що війна переходить на новий етап – "позиційний", якому притаманні виснажливі бої. На його думку, це може піти на користь Росії, але з ситуації є вихід – інноваційні підходи можуть перетворити "позиційну" війну на "маневрову".

"Позиційна війна – це затяжна війна, яка несе величезні ризики для українських збройних сил і для держави. Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться всі ці речі: перевага в повітрі, значно покращені засоби радіоелектронної та контрбатарейної боротьби, нові технології мінування та здатність мобілізувати і тренувати більше резервів", – вважає Залужний.

Цікаві факти про Залужного

На Заході Валерій Залужний відомий як "залізний генерал". Саме так його назвали у матеріалі видання Politico. В статті йдеться, що воєначальник є "командувачем, який стане легендарною фігурою в історії України", оскільки успіхи української армії здивували весь світ.

Фото: обкладинка журналу Time із Валерієм Залужним (twitter.com/TIME)

26 вересня 2022 журнал Time помістив портрет головного українського військового на обкладинку. Як писало видання, українська армія навряд чи досягла б таких успіхів без свого командувача. Залужний став першим українським військовим, який потрапив на першу сторінку Time.

У 2023-му Залужний отримав спадщину – громадянин США українського походження Грегорі Степанець залишив йому 1 млн доларів. Несподівано отримані гроші генерал вирішив пожертвувати на потреби ЗСУ.

Для українців Валерій Залужний з початку війни став взірцем стійкості та мужності. На його честь перейменували вулиці у Покрові (Дніпропетровській області) та Старій Синяві (Хмельницькій області).

Валерій Залужний одружений понад 20 років. Дружина Олена до війни працювала фінансистом у банку. У них дві дочки. Старша стала військовою та служить в Київському гарнізоні, молодша – студентка медичного університету.