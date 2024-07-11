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Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Британии

Фото: посол Украины в Британии Валерий Залужный и глава структурного подразделения по вопросам протокола Форин Офиса Виктория Басби (t.me/Zaluzhnui)
Автор: Иван Носальский

Валерий Залужный сегодня, 11 июля, официально начал исполнять обязанности посла Украины в Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бывшего главнокомандующего ВСУ.

"Приступил к исполнению обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - написал Залужный.

Он уточнил, что вручил копии верительных грамот вице-маршалу дипломатического корпуса, главе структурного подразделения по вопросам протокола Форин Офиса Виктории Басби.

Залужный уточнил, что победа Украины в войне с россиянами остается главным приоритетом его деятельности и деятельности посольства. 

Что предшествовало

Напомним, в феврале этого года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначили Александра Сырского.

При этом 9 мая глава украинского государства решил назначить Залужного послом Украины в Британии.

В то же время Зеленский подписал указ об увольнении экс-главнокомандующего с военной службы по состоянию здоровья.

Более детально о Залужном - в материале РБК-Украина.

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ВеликобританияВалерий Залужный