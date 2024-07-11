Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Британии

Что предшествовало

Напомним, в феврале этого года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначили Александра Сырского.

При этом 9 мая глава украинского государства решил назначить Залужного послом Украины в Британии.

В то же время Зеленский подписал указ об увольнении экс-главнокомандующего с военной службы по состоянию здоровья.

Более детально о Залужном - в материале РБК-Украина.

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