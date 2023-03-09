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Залужний провів розмову з Міллі, а Єрмак - з Салліваном: про що говорили

Фото: Залужний провів розмову з Міллі, а Єрмак - з Салліваном (t.me/CinCAFU)
Автор: Олег Васьків

Валерій Залужний разом з Андрієм Єрмаком поспілкувались телефоном з главою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі та радником американсього президента з питань нацбезпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ.

"Розповів про оперативну ситуацію на фронті й можливі дії противника. Окремо зупинилися на ситуації у Бахмуті та заходах, які вживаються для забезпечення стійкості позицій сил оборони на Донецькому напрямку", - зазначив генерал.

Залужний також вказав, що у ході розмови було наголошено на важливості вчасного надання Україні необхідної військової та фінансової підтримки.

"Вдячний американському народові, адміністрації президента Джозефа Байдена та Конгресу за надійне стратегічне партнерство і підтримку України в боротьбі за свій суверенітет", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Залужний обговорив з Міллі посилення ППО та надання винищувачів F-16 Україні.

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Сполучені Штати АмерикиАндрій ЄрмакВалерій Залужний