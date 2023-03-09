Залужний провів розмову з Міллі, а Єрмак - з Салліваном: про що говорили

"Розповів про оперативну ситуацію на фронті й можливі дії противника. Окремо зупинилися на ситуації у Бахмуті та заходах, які вживаються для забезпечення стійкості позицій сил оборони на Донецькому напрямку", - зазначив генерал.

Залужний також вказав, що у ході розмови було наголошено на важливості вчасного надання Україні необхідної військової та фінансової підтримки.

"Вдячний американському народові, адміністрації президента Джозефа Байдена та Конгресу за надійне стратегічне партнерство і підтримку України в боротьбі за свій суверенітет", - додав головнокомандувач ЗСУ.