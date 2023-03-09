Залужный провел разговор с Милли, а Ермак - с Салливаном: о чем говорили

"Рассказал об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях противника. Отдельно остановились на ситуации в Бахмуте и принимаемых мерах для обеспечения устойчивости позиций сил обороны на Донецком направлении", - отметил генерал.

Залужный также указал, что в ходе разговора было подчеркнуто важность своевременного предоставления Украине необходимой военной и финансовой поддержки.

"Благодарен американскому народу, администрации президента Джозефа Байдена и Конгресса за надежное стратегическое партнерство и поддержку Украины в борьбе за свой суверенитет", - добавил главнокомандующий ВСУ.