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Залужный провел разговор с Милли, а Ермак - с Салливаном: о чем говорили

Фото: Залужный провел разговор с Милли, а Ермак - с Салливаном (t.me/CinCAFU)
Автор: Олег Васкив

Валерий Залужный вместе с Андреем Ермаком пообщались по телефону с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и советником американского президента по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ.

"Рассказал об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях противника. Отдельно остановились на ситуации в Бахмуте и принимаемых мерах для обеспечения устойчивости позиций сил обороны на Донецком направлении", - отметил генерал.

Залужный также указал, что в ходе разговора было подчеркнуто важность своевременного предоставления Украине необходимой военной и финансовой поддержки.

"Благодарен американскому народу, администрации президента Джозефа Байдена и Конгресса за надежное стратегическое партнерство и поддержку Украины в борьбе за свой суверенитет", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ранее Залужный обсудил с Милли усиление ПВО и предоставление истребителей F-16 Украине.

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Соединенные Штаты АмерикиАндрей ЕрмакВалерий Залужный